Presídio da PM é interditado por 90 dias no Rio A Justiça do Rio determinou nesta segunda-feira a interdição por 90 dias do Batalhão Especial Prisional (BEP), presídio para policiais militares. Nesse período, o BEP deve ser submetido a reformas para retornar à sua configuração inicial (uma estrutura gradeada com camas e banheiros), com a retirada de qualquer benfeitoria realizada por presos ou pela administração.