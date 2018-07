Presídio da PM tinha cerveja, celulares e computadores Uma vistoria conjunta do Ministério Público do Rio e da Corregedoria da Polícia Militar no Batalhão Especial Prisional (BEP) da corporação, em Benfica, zona norte do Rio de Janeiro, encontrou 70 latas de cerveja, cinco celulares, um notebook, dois tablets, 12 aparelhos de ar condicionado, 12 micro-ondas e um antena de TV por assinatura no local.