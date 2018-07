Presídio do complexo Frei Caneca é demolido no Rio A Secretaria de Estado de Habitação (SEH) do Rio implodiu, no início da tarde deste sábado, o presídio Hélio Gomes, que integra o Complexo Penitenciário Frei Caneca, no centro da cidade. Foram usados 100 quilos de dinamite para detonar o presídio, que ocupava 5 mil metros quadrados, de uma área total de 66 mil m metros quadrados. Em março, os outros oito prédios do complexo foram implodidos com quase 600 kg de dinamite.