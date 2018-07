Presídio é alvejado neste domingo em Santa Catarina

Por volta das 5h30 da manhã de hoje, quatro tiros foram disparados desde um carro em movimento, em direção ao Presídio de Araranguá, no Sul de Santa Catarina. Os tiros atingiram o muro do presídio. Ninguém ficou ferido. O veículo não foi localizado pela polícia.

O ataque aconteceu em uma semana violenta no Estado, que, de acordo com a assessoria da Secretaria de Segurança Pública, é resultado da ação de facções que se aproveitam da onda de atentados. Ainda segundo o órgão, a incidência de casos como este já está diminuindo no Estado.

Outros casos

Durante a noite deste sábado, 17, uma base da Polícia Militar foi alvejada na Praia dos Ingleses, em Florianópolis, em Santa Catarina. Tiros atingiram a parede da instalação e ninguém se feriu.

De sexta-feira para sábado, outra base militar foi alvo de disparos. Na mesma madrugada, houve atentados em São Francisco do Sul e em São José.