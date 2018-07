Preso 2º acusado de assalto a casa de empresário no RJ Mais um suspeito de participação no assalto à residência do empresário inglês Christopher Freeman, dono das Casas Granado, foi preso pela policia no Rio. Marco Antônio Pereira Júnior, de 28 anos, conhecido como "Betão", foi localizado durante a noite de segunda-feira, 27, por investigadores da Delegacia da Barra da Tijuca (16ªDP). O acusado deve ser apresentado à imprensa nesta terça-feira, 28.