Preso 2º suspeito de matar criança em Rio Claro-SP A polícia de Rio Claro, no interior paulista, prendeu hoje o segundo suspeito de matar Gabriela Nunes de Araújo, de 8 anos. Ela morreu depois de ser atingida por um tiro na cabeça no dia 19 de maio. A menina estava com a babá e a irmã gêmea dentro de sua casa quando dois homens pularam o muro protegido por cerca elétrica e câmeras de segurança para chegar ao local. A prisão foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP).