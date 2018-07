Preso 3º acusado do sequestro de garota italiana no Rio A polícia prendeu na tarde desta quarta-feira, 19, Rodrigo Rodrigues da Silva, acusado de envolvimento no sequestro de uma adolescente italiana no fim de semana em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. O suspeito foi preso em Cabo Frio, na mesma região.