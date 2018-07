Preso 4º suspeito de espancar estudante no Rio O quarto suspeito de espancar o estudante de desenho industrial Vítor Suarez Cunha, de 21 anos, foi preso após se apresentar hoje no 37ª DP, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, o quinto envolvido no crime está foragido.