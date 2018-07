Preso 7º acusado de espancar metalúrgico em Sorocaba Foi preso hoje Everton Airton Brás de Lima, de 19 anos, o sétimo suspeito de envolvimento na agressão ao metalúrgico Fabiano Dias Rodrigues, de 24 anos, na saída de uma boate no município paulista de Sorocaba, no último dia 1º. O espancamento foi filmado por uma câmera instalada na fachada do estabelecimento. Lima, que estava com a prisão temporária decretada pela Justiça, foi apresentado ao delegado do 5º Distrito Policial (DP), José Ordele de Lima, por seu advogado. Depois de interrogado, ele foi levado algemado para a Cadeia Pública de Mairinque. O oitavo suposto agressor, Willy Rosi Athayde, de 19 anos, continua foragido. O delegado vai pedir sua prisão preventiva e, caso não seja encontrado, ele será indiciado à revelia. O inquérito deve ser concluído em uma semana. Os acusados - dois deles são menores de idade - responderão pelo crime de tentativa de homicídio. A vítima continua internada num hospital de Sorocaba, mas está se recuperando. Rodrigues saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e já se alimenta, mas não está afastado o risco de apresentar seqüelas em razão das agressões.