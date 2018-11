Preso 7º suspeito de decapitar empresários em BH

"Pastor" é acusado de participar de uma quadrilha que teria planejado matar os empresários Rayder dos Santos Rodrigues, de 38 anos, e Fabiano Ferreira de Moura, de 36. Os dois foram torturados, decapitados e tiveram os corpos mutilados e carbonizados num terreno no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima. Os corpos foram localizados no mesmo dia do crime.

Apontado como chefe do grupo, Frederico Costa Flores de Carvalho, de 35 anos, foi preso no último dia 13. Ele também é suspeito de planejar diversos assassinatos.

Segundo a polícia, a quadrilha era formada por Frederico, um estudante de direito, dois cabos da Polícia Militar (PM), um garçom norte-americano e uma médica. Todos estão presos. "Pastor" será levado para o Centro de Remanejamento de Presos (Ceresp), onde vai aguardar a decisão da Justiça.