Preso acusado de assaltar 20 pessoas em motel em SP

Vinte pessoas foram roubadas e colocadas em uma suíte de motel durante assalto praticado por um bando armado e encapuzado, na madrugada de ontem. Um casal, ocupando uma Montana, entrou no motel no bairro dos Moisés. Logo em seguida, um Gol branco, aparentemente ocupado por dois casais, também entrou no estabelecimento.

Por volta das 4 horas da madrugada, o ocupante da Montana deixou o quarto e, na portaria, disse para a recepcionista que havia esquecido a carteira no quarto, voltando para a suíte e, posteriormente, para a Montana com destino à recepção.

Uma das funcionárias do motel foi até a suíte checar os itens consumidos e acabou rendida por dois homens armados e encapuzados. Ela foi levada à portaria, onde a recepcionista também foi rendida. Outros dois homens armados apareceram e passaram a percorrer todos os quartos ocupados, rendendo os clientes - que eram roubados e levados para a suíte número 22.

De acordo com as funcionárias do motel, oito pessoas integravam o bando e apenas uma - o ocupante da Montana - não estava encapuzado. Uma das vítimas - um guarda municipal - foi identificada pelo bando e passou a ser agredida com socos, chutes e coronhadas.

Na fuga, os assaltantes levaram um Renault Scenic verde de uma das vítimas. Como não conseguiram abrir o cofre do motel, levaram R$ 1.500 do caixa da recepção e o livro de registro de entrada no motel, além de celulares, documentos e dinheiro das demais vítimas.

Segundo a SSP, um dos carros roubados foi localizado, abandonado no Jardim São Vicente, em Jundiaí, e apreendido. Outro veículo foi localizado no Parque Cecap. Ao volante estava o conferente de cargas L.B.S., de 25 anos, que foi detido e conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde constatou-se que a Montana era roubada, conforme boletim de ocorrência registrado no último dia 21 de maio.