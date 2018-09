Preso acusado de assaltos a banco no Pará Um dos principais acusados de assaltos a banco do Pará foi preso no último sábado, em Marabá: Anilton da Silva Rodrigues, 33 anos, é considerado um dos principais articulares de roubos a bancos na modalidade conhecida por "vapor", aquela em que os bandidos invadem municípios e atiram no banco para entrar. Depois saqueiam dinheiro e fogem do local do crime com reféns.