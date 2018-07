Preso acusado de assassinar grávida

Uma denúncia anônima feita pela manhã levou a Polícia Militar até Arruda, que estava na Rua Nina Stocco, no Jardim Catanduva, perto do local do crime. Ele foi submetido ao reconhecimento de uma testemunha, que passou ao lado dele após o disparo e o viu com a arma que teria sido usada para matar Daniela. "Ele ficou ao lado de outras quatro pessoas apontadas como suspeitas de terem atirado e a testemunha apontou que foi ele com toda a certeza", disse o delegado Lawrence Luiz Fernandes Ribeiro, do 37.º DP (Campo Limpo), responsável pelo caso. A polícia pediu à Justiça a prisão temporária de Arruda.

O suspeito tem antecedentes criminais por dois roubos e estava foragido de uma penitenciária em Guarulhos, na Grande São Paulo, desde novembro de 2011. As outras quatro pessoas que foram apontadas como suspeitas de atirar contra Daniela foram ouvidas e liberadas. A polícia procura agora o comparsa de Arruda.