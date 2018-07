Preso acusado de atirar no ator Gerson Brenner A polícia prendeu no final da tarde de ontem o açougueiro Luzimar Sabino dos Santos na zona leste de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança pública (SSP), ele é acusado de ter atirado contra o ator Gerson Brenner na madrugada de 17 de agosto de 1998, na Rodovia Presidente Dutra, durante uma tentativa de assalto. Luzimar era procurado da Justiça, após fugir em janeiro deste ano da penitenciária de Itirapina, no interior paulista, onde cumpria pena de regime semi-aberto.