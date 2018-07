Preso acusado de atropelar e matar soldado no MS

O acusado de atropelar, arrastar por 15 quilômetros e matar o soldado do Exército Leonardo Sales Silva, 19 anos, foi preso na terça-feira, 10, pela Polícia Civil de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Fagner Gonçalves, 26 anos, estava escondido em uma propriedade rural de Sidrolândia, a 70 quilômetros da capital, desde a madrugada do último dia 7, quando provocou a tragédia. A vítima, que morava vizinho de uma chácara de rodeios, estava tomando tereré (espécie de chimarrão gelado), com outros cinco amigos. Segundo depoimentos de testemunhas, Fagner saiu do rodeio dirigindo o caminhão F-400 em alta velocidade e tentou atropelar os seis rapazes. Segundo o vendedor autônomo, Vladimir Pinheiro, 26 anos, os rapazes conseguiram se livrar da tentativa de atropelamento, mas depois disso o acusado voltou a fazer a mesma ameaça. "Na terceira vez, ao dar ré, atingiu o peito do soldado, que caiu embaixo do veículo". Em seguida saiu arrastando Leonardo, passando por cinco bairros, numa extensão de 15 quilômetros. A prisão preventiva de Fagner, foi decretada na última segunda-feira. Entretanto, existiam dois mandados de prisão contra ele, um por agressão e outro por falta de pagamento de pensão alimentícia. Durante o período em que ficou foragido, conseguiu convencer a vítima de agressão para retirar a queixa, pagou R$ 3.500,00 de pensão alimentícia, e poderá responder em liberdade pela morte do soldado.