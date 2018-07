De acordo com a polícia, as agulhas foram descobertas no corpo da criança no dia 1º de agosto. Cerqueira, que é vizinho da vítima, disse que a beleza da menina o incomodava, assim como o carinho e a atenção que a mãe da menina dava à criança. O auxiliar foi submetido a avaliação psiquiátrica do Instituto Médico Legal (IML) e em novo depoimento confessou o crime.