Preso acusado de estuprar cunhada com paralisia cerebral

Em casa, encontrou a filha curvada e chorando muito. Como a garota não consegue se expressar em razão da doença, a mulher entrou em contato com a outra filha, namorada do acusado, que tem mais facilidade para entender as expressões da irmã. No contato com a irmã, a garota revelou por sinais que sentia dores nas partes íntimas. Ao remover a fralda que a garota usava, a irmã percebeu que estava suja de sangue. Questionada, a jovem confirmou que tinha sido violentada pelo cunhado.

Revoltadas, as duas mulheres foram abordar o suspeito e o encontraram com as malas prontas para partir. A polícia foi acionada, mas chegou depois que o suspeito havia saído. Exame do Instituto Médico Legal (IML) confirmou o estupro. Com a prisão temporária decretada pela Justiça, o homem foi preso quando se apresentava numa delegacia para prestar depoimento em outro caso. De acordo com a delegada Ana Luíza Salomone, titular da Delegacia de Defesa da Mulher, o mais chocante no caso é que a vítima, embora não tivesse condições de reagir, gritar ou se expressar, estava com a cognição intacta e tinha plena consciência da agressão a que era submetida.