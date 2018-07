Preso acusado de falsificar bebidas em SP Um vendedor foi detido ontem acusado de falsificar uísques e vodcas de marcas nacionais e importadas na cidade de Santo André, no Grande ABC paulista. Uma denúncia anônima levou investigadores até a distribuidora. A informação era de que ele falsificava bebidas e as vendia no comércio. Enquanto uma equipe de policiais permaneceu na distribuidora, outra foi até a casa do rapaz onde, segundo os investigadores, foram encontradas várias garrafas prontas para serem vendidas. Também foram apreendidos 29 bicos de dosagem e 84 garrafas vazias de uísque. Os policiais compararam seis garrafas encontradas em uma caixa sob uma escada dentro da distribuidora com as 24 que estavam na casa do vendedor e constataram que a mercadoria era semelhante, o que comprovaria que o produto falsificado passava pela empresa. O suspeito foi levado à delegacia e teria confessado a falsificação das bebidas para vendê-las a comerciantes da região. O dono da distribuidora e um outro funcionário também serão investigados para verificar a participação deles no crime.