Preso acusado de integrar bando de Jorgina de Freitas Foi preso, na última quinta-feira, o ex-Procurador Chefe do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Raimundo Linhares de Araújo, de 82 anos, acusado de integrar a quadrilha de Jorgina de Freitas, que fraudou o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na década de 1990, causando um prejuízo ao erário de mais de US$ 16 milhões, segundo a Polícia Federal (PF).