Preso acusado de manter 18 pés de maconha em quintal Policiais militares prenderam na manhã de hoje um rapaz acusado de manter 18 pés de maconha no quintal de uma casa em Sorocaba, no interior de São Paulo. O motoboy Rafael Lopes Ricci, de 29 anos, cultivava pés de cerca de dois metros de altura numa estufa. Os PMs descobriram o caso após receber uma denúncia de que drogas eram vendidas na residência. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), em depoimento à polícia Ricci alegou que cultivava a maconha para uso próprio. Com ele, foram apreendidos R$ 250 em dinheiro e duas porções de maconha pronta para consumo, além de um ventilador, uma balança, dois relógios e fertilizantes. Ele responderá por tráfico de drogas.