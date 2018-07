Preso acusado de matar 2º amante da sua amante Um homem de 45 anos foi preso hoje em São João de Meriti, no Rio, acusado de matar o amante de sua amante, por ciúmes. Ele foi preso em sua casa, onde foi encontrado o revólver calibre 38 utilizado no crime. De acordo com a polícia, o amante, que é casado, mantinha relação extraconjugal com uma mulher de 39 anos, também casada. Mesmo sendo muito ciumento, ele aceitava o relacionamento matrimonial da mulher, mas começou a sentir ciúmes depois que descobriu que ela tinha um segundo amante, de 49 anos. Inconformado, o primeiro amante descarregou o revólver no outro, no dia 6 de outubro, ao flagrar os dois na Estrada São João Caxias, em frente ao Hotel Vila Real. Segundo a mulher que mantinha os relacionamentos extraconjugais, antes de fugir, o assassino "ainda pensou em me matar, mas o amor falou mais alto". O revólver encontrado na casa do suspeito pertence a um policial militar de Pernambuco, que conhece o suspeito do crime.