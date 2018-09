Preso acusado de matar adolescente em Indaiatuba-SP O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Indaiatuba deteve o adolescente H.S.S., de 17 anos, suspeito de ter disparado um tiro e depois ter jogado pela janela do 4º andar o adolescente B.C.F., 15 anos, na última quarta feira. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, mas chegou sem vida ao Hospital Municipal Augusto de Oliveira Camargo. O crime aconteceu no apartamento que H. dividia com uma tia, no Jardim Eldorado. Segundo depoimentos prestados por vizinhos à polícia, os jovens eram amigos e vistos sempre juntos. Testemunhas disseram que na noite da ocorrência, H. teria saído correndo do prédio com os pés manchados de sangue. A polícia encontrou vestígios de sangue em móveis, paredes e chão do apartamento. Em depoimento inicial, o rapaz alegou aos policiais que o revólver foi achado na rua, que o tiro foi acidental e que decidiu jogar o corpo da vítima pela janela para evitar problemas. Ele disse ainda que fugiu temendo ser preso e jogou a arma em um matagal. H. deverá ser encaminhado a uma unidade de internação de menores infratores.