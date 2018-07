Preso acusado de matar estudante em boate de Goiânia

A Polícia Civil de Goiás apresentou nesta quinta-feira, 5, o ajudante de confecção Gedielson Rodrigues, acusado de ser o autor do disparo que matou, no dia 11 de janeiro, o estudante de farmácia Higor Bruno Borges Esteves, após uma briga em uma boate de Goiânia. O suspeito estava em um assentamento rural em São José do Bandeirantes, no distrito de Nova Crixás, a 470 quilômetros da capital do Estado, na divisa com o Mato Grosso. Veja também: Jovem é agredido e morto a tiros na porta de boate em Goiânia Gedielson, 24 anos, não resistiu à prisão e contou que teria jogado a arma do crime num bairro da periferia de Goiânia. Porém, apesar de policiais militares e civis terem feito buscas pela área, a arma não foi encontrada. Segundo a delegada adjunta da Homicídios, Adriana Ribeiro, a falta da arma não interfere no resultado do inquérito - que já foi concluído - e, com uso de cenas gravadas pelo circuito de câmeras da boate, cedidas à polícia, explicita a participação de todos os jovens envolvidos no caso. Os suspeitos da morte do estudante, de 23 anos, são o auxiliar técnico Jefferson Henrique Silva, de 24 anos, o comerciante de carros Fabiano Alves Néia, de 30, e Olcimar Soares Eduardo, de 23, além de Gedielson. Os quatro foram indiciados por homicídio e por tentativa de homicídio contra Marcondes José da Silva, colega de Higor, que foi atingido de raspão na região abdominal.