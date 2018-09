Preso acusado de matar irmão em Franco da Rocha-SP

A mãe dos rapazes procurou a base da PM para apresentar o operador de telemarketing, que havia esfaqueado o ajudante. Os policiais militares foram até a casa e encontraram o jovem com diversos ferimentos na cabeça e no corpo. De acordo com o acusado, o irmão foi morto após uma discussão sobre o alto volume da televisão.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas o ajudante não resistiu aos ferimentos. A mãe, em estado de choque, foi socorrida ao Hospital do Juquery, onde permanece em observação.

O operador de telemarketing foi preso em flagrante, levado à Delegacia de Franco da Rocha e indiciado por homicídio qualificado consumado. Ele foi encaminhado à Penitenciária III de Franco da Rocha, onde permanece preso, à disposição da Justiça.