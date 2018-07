Preso acusado de matar professora

Câmeras de segurança da Escola Estadual Professor Joaquim de Toledo Camargo, no centro da cidade, registraram o momento em que o rapaz chegou e entrou pela porta da frente trajando um sobretudo preto. Ele foi direto à sala dos professores, onde Simone se encontrava ao lado de dois outros docentes. Segundo as testemunhas, o acusado empurrou um deles e partiu para cima de Simone, que foi atingida com sete golpes.

Em seguida, ele saiu apressado da escola, deixando cair a faca e um celular. Simone foi levada de ambulância para o Hospital Municipal São José, mas chegou morta. Haraguti fugiu por um terreno perto da represa do Broa, na região onde mora.

Policiais de Rio Claro ajudaram nas buscas e contaram com o apoio de cães farejadores. Preso e levado para a delegacia de Itirapina, Haraguti teria confessado o assassinato de imediato e sem demonstrar arrependimento.