Preso acusado de matar sobrinha a facadas no Rio

Foi preso na noite deste sábado (28), um homem acusado de matar a própria sobrinha, de 9 anos, a facadas, na noite da sexta-feira (27), na zona oeste do Rio de Janeiro, após ter confessado a autoria do crime. As investigações da Polícia Civil do Rio afirmam que o assassinato foi uma vingança aos pais da menina.

O delegado que acompanha o caso pela Delegacia de Homicídios, Alan Lacerda, diz que o suspeito, Gilmar Cunha, é companheiro da tia biológica da criança e planejou o crime sozinho.

Na noite do crime, a menina estaria sozinha em casa, na Estrada da Moriçaba, em Campo Grande, zona oeste do Rio, quando o homem tentou abusar sexualmente da criança. A polícia afirma que não foram encontrados vestígios de estupro no corpo da menina. Sem sucesso, o criminoso matou a menor com aproximadamente 20 facadas, estima a Polícia Civil.

O corpo da sobrinha do suspeito foi encontrado embaixo de uma cama. As investigações ainda não apontam o motivo da vingança. Gilmar foi levado para a Divisão de Homicídios, onde confessou a autoria do crime. Ele vai responder por estupro de vulnerável e homicídio culposo consumado, com duas qualificadoras (motivo fútil e ocultação de crime precedente).