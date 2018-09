Preso acusado de oferecer falsificação na web A polícia prendeu hoje Mauro Maria da Silva, de 29 anos, acusado de oferecer a falsificação de documentos em um site na internet. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), com o acusado, detido na região de Santana, na zona norte de São Paulo, foram apreendidos CPFs falsos, senhas do Serasa e um notebook. O computador continha conversas do suspeito com os interessados em contratar o serviço.