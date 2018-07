Preso acusado de roubar R$ 1 mi em aparelho hospitalar Um homem acusado de ser integrante de uma quadrilha especializada em roubos equipamentos hospitalares de alta tecnologia foi preso hoje em uma casa na Vila das Mercês, na zona sul da cidade. Foram recuperados R$ 1 milhão em aparelhos de ultra-som, que pertencem à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Os aparelhos foram roubados em julho durante o transporte para uma unidade hospitalar. A equipe da Delegacia Antipirataria do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) investigava o comércio de equipamentos eletrônicos relacionados à pirataria quando obteve a informação da negociação dos aparelhos. Os policiais chegaram até a casa do acusado, onde recuperaram as máquinas. Ele admitiu ter participado do roubo. Ele e seu grupo também são investigados por outros dois crimes envolvendo cargas de televisores e notebooks.