Preso acusado de roubar R$ 20 milhões da Protege

Foi preso na noite de ontem o comerciante Antônio Amorim dos Santos, de 40 anos, apontado como integrante da quadrilha responsável pelo ataque a uma empresa de transporte de valores na Água Branca, na zona oeste de São Paulo, ocorrido em outubro do ano passado.

Segundo o delegado Rodolpho Chiarelli, da 5ª Patrimônio Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos e Roubos a Bancos) do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), "o comerciante cedeu um sítio para a realização das reuniões de planejamento do roubo", explicou o delegado.

De acordo com a polícia, os bandidos levaram cerca de R$ 20 milhões da transportadora de valores Protege. Os ladrões fizeram um gerente da Protege como refém e amarraram explosivos em seu corpo para obrigar os vigias dentro da transportadora de valores a abrir o portão. O bando levou o dinheiro em um carro-forte, que foi abandonado a dois quarteirões da empresa.

Uma casa alugada no Jaraguá, zona norte de São Paulo, escondia parte do dinheiro roubado da sede da empresa de transporte de valores. Em um dos cômodos, estavam enterrados R$ 2,4 milhões. A polícia descobriu a casa após a prisão do supervisor de segurança da Protege, Rogério Luiz Fernandes, de 32 anos, acusado de facilitar a entrada dos assaltantes na empresa.