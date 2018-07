Preso acusado de ser mandante no caso Dorothy Stang O fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, conhecido como Bida, acusado de ser o mandante do assassinato da missionária Dorothy Stang, se entregou à polícia na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Civil, familiares de Moura ligaram ontem à noite para negociar a rendição. Os agentes foram buscá-lo, por volta da 1 hora, na fazenda Santa Cecília, no município de Pacajá, na região de Altamira.