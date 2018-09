Preso acusado por série de estupros em Sorocaba-SP A polícia de Sorocaba, no interior de São Paulo, anunciou hoje a prisão do pedreiro Helbert Moreira, de 19 anos, acusado de ser o estuprador que aterrorizava o Jardim Zulmira, na zona norte da cidade. Entre o final do ano passado e março deste ano, ele estuprou pelo menos seis mulheres na região, deixando o bairro em alerta. A sétima vítima do assédio, uma garota de 14 anos, conseguiu escapar do estupro, mas foi roubada. O acusado, que teve a prisão temporária decretada pela Justiça, nega os crimes, mas já foi reconhecido pelas vítimas. A Polícia Civil apura se ele agiu em outras regiões da cidade.