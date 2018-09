Preso aposentado suspeito de violentar crianças em GO A polícia prendeu em flagrante, ontem, o aposentado Laudelino Lima da Silva, de 92 anos, por atentado violento ao pudor, violência contra menor e favorecimento à prostituição. Ele foi encontrado nu e bêbado no quarto de sua casa, com duas meninas seminuas. Ao todo, seis crianças com idades entre 9 e 10 anos foram abusadas sexualmente por cinco homens nos últimos 40 dias em Simolândia, município a 460 quilômetros de Goiânia, na divisa de Goiás com a Bahia. Filhas de pais pobres, alcoólatras, desempregados e moradores na periferia, as meninas podem ter sido incluídas numa rede de pedofilia, segundo informou a polícia. "Estamos investigando se há conexão entre os casos", disse o delegado Eduardo Prado, do município vizinho de Alvorada do Norte. "Sabemos que cinco homens cometeram os crimes, todos casados, dois deles são parentes das vítimas e um é religioso." O caso foi denunciado, na semana passada, por uma vizinha do aposentado. Hoje, a polícia ouviu duas das seis crianças molestadas. Elas teriam recebido balas, bombons e notas de até R$ 5 como pagamento. As crianças estão sob guarda temporária e os pais afirmaram desconhecer os casos relatados. Porém, dois deles serão indiciados por omissão. Entre os cinco homens sob investigação, um foi liberado e há pedidos de prisão preventiva para quatro deles.