Preso australiano que pulou de paraquedas de hotel no RJ Um australiano de 41 anos foi preso na segunda-feira após saltar de paraquedas do alto de um hotel, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, segundo informações da Polícia Civil. O homem, que teria fingido ser hóspede do Hotel Windsor, na Praia do Leme, pulou do terraço do prédio localizado no último andar. Preso, o turista, que poderá ser deportado, responderá por violação de domicílio e por colocar outras pessoas em situação de perigo ao descer na praia.