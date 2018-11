Preso bancário acusado de assassinar mulher em motel

Segundo o gerente do motel, o bancário entrou no estabelecimento sozinho em seu carro. Em seguida, a vítima chegou em uma motoneta e foi para o mesmo quarto que ele. Mais tarde o bancário deixou o motel sozinho. Como a mulher não saia, o gerente foi até o quarto e a encontrou desacordada com sangramento na boca e no nariz e com o rosto inchado. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas chegou sem vida ao hospital.

Depois de rastrear a placa do veículo a polícia chegou ao bancário, que foi identificado pelo porteiro do motel. Ele confessou que esteve no estabelecimento com a vítima, de 24 anos, e ficou cerca de vinte minutos, versão que não bate com os registros do estabelecimento.