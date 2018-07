Preso bando que explodiu agência bancária em Sorocaba Três homens acusados de fazer parte de uma quadrilha que explodia caixas automáticos em agências bancárias da região foram presos nesta quinta-feira (2), em Sorocaba. Eles participaram da explosão de uma agência do Bradesco, na madrugada do dia anterior, no de bairro Brigadeiro Tobias. O prédio ficou destruído. Os suspeitos foram apresentados na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) na capital.