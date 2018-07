Preso boliviano com caneta revólver em aeroporto de MS A Polícia Federal prendeu em flagrante nesta madrugada o vendedor boliviano Juan Sejas Cossio, de 48 anos, que tentava embarcar com uma caneta revólver do Aeroporto Internacional de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para São Paulo. De acordo com a PF, o boliviano, que reside em Santa Cruz de La Sierra, foi encaminhado à sede da PF e autuado por porte ilegal de arma de fogo, que prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão. Ele ainda foi indiciado por ter oferecido quantia para ser liberado, cuja pena varia entre 2 e 12 anos de reclusão.