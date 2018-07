Preso boliviano por trabalho ilegal como dentista em SP Um boliviano que trabalhava ilegalmente como dentista foi preso em flagrante ontem na Avenida Rio Branco, nos Campos Elísios, região central de São Paulo. Segundo o depoimento do boliviano C. A. L. V., de 30 anos, ele trabalhava há um ano no consultório e confessou que não tinha o registro na categoria. O indiciado disse que tem um diploma de uma universidade boliviana e que estava apenas aguardando a validação da conclusão do curso por uma instituição brasileira.