Preso capoeirista por morte de jovem em São Vicente-SP A polícia de São Vicente prendeu o professor de capoeira e cabeleireiro Luiz Rodolfo Justino Silva, de 26 anos, considerado o principal suspeito da morte de Léia Cristina da Quinta Schemkel, de 16 anos, no dia 25. A prisão temporária dele já foi solicitada à Justiça. Léia foi esganada em seu apartamento. Apesar de negar a autoria do crime, o professor aparece nas imagens do circuito de segurança do prédio. Um dia após o crime, ele se apresentou à polícia, informando ao delegado Jorge Álvaro Cruz que só esperou alguém abrir o portão porque havia perdido a chave do apartamento da avó, com quem ele morava. A avó era vizinha da jovem. Só que o professor não soube explicar o que fez no período da entrada, às 7h22, até as 8h31, período em que desaparece das imagens do circuito interno. Luiz Rodolfo afirmou que ficou sentado na soleira da porta do prédio esperando que algum outro morador saísse para adentrar ao local. Só que os oito moradores ouvidos, que saíram do condomínio no horário, afirmaram não ter visto o professor. Também chamou a atenção da polícia as marcas apresentadas nos braços e nos ombros do rapaz, que afirmou ter caído da bicicleta. No entanto, a perícia não apontou nenhum dano no veículo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.