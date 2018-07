Preso casal acusado de fraude em empresas aéreas Um casal foi preso no Rio acusado de participar de uma quadrilha que fraudava vendas de bilhetes de empresas aéreas. Segundo a assessoria de imprensa da Polícia Militar, o grupo já havia obtido mais de R$ 1 milhão com o golpe. Os dois foram identificados como autores intelectuais da trama que recebia dados de cartões de crédito furtados por um frentista. O bando adquiria passagens aéreas das empresas e vendia os bilhetes pela metade do preço. A polícia chegou à dupla após sete mil horas de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça e através de investigação que começou em janeiro, ouvindo dezenas de compradores das passagens aéreas, entre eles militares, jogadores de futebol e profissionais liberais. O casal foi preso em uma cobertura de frente para o mar, em Saquarema, Região dos Lagos. Na garagem do prédio da dupla foram apreendidos dois carros e uma motocicleta.