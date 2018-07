Preso casal acusado de matar criança de 2 anos em PE

Para a polícia, o homicídio foi motivado por uma rixa entre Arlindo, o acusado, e o pai da criança, Pedro José de Siqueira, que foi autuado em flagrante na última sexta-feira acusado de crimes de maus-tratos e abandono de incapaz.

Ainda de acordo com a polícia, o pai da criança deixou a menina sozinha para ir a um bar, junto com os suspeitos, que teriam aproveitado que Pedro estava embriagado para assassinar a criança. O laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) trabalha na identificação da causa da morte da menina. Arlindo seguiu para Cadeia Pública de Petrolândia e a mulher, para a Cadeia Feminina de Verdejantes, unidades prisionais no sertão do Estado.