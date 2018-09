Preso casal de traficantes em Campinas A polícia prendeu, por volta das 23h de ontem, um casal que abastecia o comércio de drogas dentro e no entorno do Terminal Rodoviário de Campinas, interior de São Paulo. Alan Diego da Silva, de 21 anos, e a mulher dele Karina Waiksel Batista, de 27 anos, entregavam a droga para outros traficantes. "Eles usavam duas crianças para não levantar suspeita, circulando no terminal como se fosse mais uma família chegando ou saindo da cidade", afirmou o tenente responsável pela Força Tática em Campinas e que não quis ser identificado. O casal, que estava em um Celta prata, foi parado por policiais na Avenida Lix da Cunha, no Jardim Eulina, a caminho de mais uma entrega no Terminal Rodoviário de Campinas. No momento em que foram detidos, ao lado das filhas, Alan e Karina estavam com 15 trouxinhas de maconha, 20 papelotes de cocaína e 1.090 reais em dinheiro. Após a abordagem, os policiais obrigaram os acusados a levá-los onde moravam, no Parque Santa Bárbara. No local, foram apreendidos uma pistola calibre 380, duas balanças digitais, um tijolo de maconha, de cerca de 1 quilo, 138 papelotes de cocaína, prontos para a venda, 58 trouxinhas de maconha, além de uma caixa de munições calibre 38 e 400 gramas de crack.