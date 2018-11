Preso criminoso que matou homem a pedradas

O detido confessou ter participado do crime, cometido no bairro Jardim Silvina. O motivo seria vingança. O homem morto teria matado um amigo dos criminosos. Outros dois suspeitos ainda estão foragidos.

No dia do assassinato, a vítima foi surpreendida em uma pizzaria, no Jardim Silvina. Os criminosos, armados, arrastaram-na até banca de jornal próxima e a espancaram. O motorista de um veículo que passava no local foi obrigado, pelos criminosos, a conduzir o bando com a vítima para uma favela no mesmo bairro. Lá eles mataram o homem com pedradas na cabeça.