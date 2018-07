Preso decide construir a própria cela em Boa Vista

Os encarcerados teriam direito a suítes, com banheiros individuais. A ideia era construir três celas, com 16 metros quadrados cada uma, que abrigariam os seis presos até o julgamento final dos recursos. As paredes do pequeno empreendimento, orçado em R$ 15 mil, começavam a subir quando a obra foi interrompida por determinação dos promotores de Justiça Carlos Paixão e Anedilson Nunes, do Ministério Público Estadual, que flagraram os detentos, literalmente, "com a mão na massa", entre tijolos e cimento. "Só vi coisa semelhante na Colômbia, onde o (traficante) Pablo Escobar construiu uma prisão luxuosa para cumprir pena", lembrou o promotor Carlos Paixão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.