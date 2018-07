Preso é acusado de crime enquanto estava na detenção A Defensoria Pública de São Paulo ingressou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) em favor de um homem acusado e condenado por praticar um roubo na data em que já estava preso por outro crime. O STF negou a concessão de liminar, mas irá avaliar o mérito do caso.