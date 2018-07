Preso é espancado até a morte em CDP de Sorocaba Um preso foi espancado até a morte em uma cela do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Sorocaba, no final da noite de sábado. Luiz Cássio do Prado, de 21 anos, o "Fininho", havia sido preso sob a acusação de tráfico de entorpecentes na manhã do mesmo dia. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba revelou que ele morreu de hemorragia causada por ruptura de vários órgãos, além de ter apresentado fraturas múltiplas e outros traumas. De acordo com a administração da unidade, ele era traficante e teria sido morto por conta de dívidas contraídas com o tráfico.