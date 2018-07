Preso é morto em cadeia de Presidente Prudente

O preso Alex Santana de Souza, de 28 anos, foi morto por outros quatro detentos da Penitenciária de Montalvão, em Presidente Prudente, no oeste de São Paulo. Eles aguardavam, no sábado, 7, transferência para outro presídio dentro da cela 7, localizada no pavilhão disciplinar. Uma fonte do sistema prisional disse que Souza foi ferido na cabeça com vários golpes. Mesmo com a vítima morta, os assassinos simularam uma asfixia usando um lençol, segundo a fonte. O crime ocorreu a poucos metros da sala da chefia do presídio, sem que ninguém percebesse o que acontecia. Segundo a polícia, dois presos assumiram o crime. Eles foram transferidos para a Penitenciária 1 de Presidente Venceslau (SP).