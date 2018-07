Preso é resgatado de penitenciária em Rio Preto Quatro homens armados e mascarados resgataram na noite de sexta-feira (6) um detento que cumpria pena no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. De acordo com informações da PM, o preso fugiu depois que seus comparsas o resgataram cortando grades do alambrado de proteção do CPP.