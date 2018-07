Preso em Portugal acusado de matar milionária no Rio

Ele teve a prisão decretada no Brasil em 1º de novembro, mas foi detido em Portugal, onde é acusado de desvio e lavagem de dinheiro, e não será extraditado para o Brasil porque a legislação portuguesa impede.

Segundo a polícia do Rio, após a morte do marido de Rosalina, o milionário Lúcio Ceteira, a mulher decidiu transferir dinheiro das contas que mantinha em conjunto com ele. O objetivo era impedir que esse valor fosse distribuído entre os herdeiros de Ceteira, inclusive uma filha de outro casamento.

Uma parte do dinheiro foi transferido por Rosalina para uma conta de Lima. Quando o caso começou a ser investigado, o advogado obrigou a viúva a assinar um documento isentando-o de participação no esquema fraudulento. Como ela se recusou a assinar, Lima matou a mulher, segundo a polícia.