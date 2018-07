Preso em Santos integrante do PCC que fugiu de presídio

Depois de um ano de investigações da Polícia Civil, o criminoso Carlos Alberto Aparecido Oliveira de Carvalho, conhecido como Peixe Raia, foi preso na noite de sábado no Morro do São Bento, em Santos, na Baixada Santista. Membro da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), Carvalho havia fugido da Penitenciária de Getulina, no interior de São Paulo, em janeiro de 2006, onde cumpria pena de aproximadamente 15 anos por homicídio, tráfico de drogas, roubo e lesão corporal. Na hierarquia da facção, ele seria um "torre" (chefe do tráfico). A prisão de Carvalho aconteceu por volta das 23h30. O criminoso foi rendido por três policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Santos no pé do morro, que fica próximo a rodoviária de Santos, no Centro da cidade. Os policiais estavam no local de campana aguardando a descida do bandido, que estava de moto e iria pegar uma suposta namorada para ir a um baile funk. O delegado assistente da DIG, Marcelo Gonçalves da Silva, disse que os policiais aproveitaram um descuido do criminoso para prendê-lo e que essa foi uma investigação complexa, principalmente por causa da condição geográfica do morro. De acordo com o chefe do Deinter-6, Waldomiro Bueno Filho, o criminoso tinha um forte esquema de segurança pessoal. "Optamos pelo setor de inteligência, esperando o melhor momento pra fazer a sua detenção. Foi uma operação cirúrgica sem ser disparado um único tiro". Bueno explica que o fugitivo aterrorizava toda a comunidade, obrigando moradores a lhe darem comida e pousada. "Numa ocasião, ele não deixou o Corpo de Bombeiros subir no morro para apagar um incêndio". Pelo menos por duas vezes Polícia Civil subiu o morro na tentativa de prender Carvalho, porém houve troca de tiros. Em uma das ocasiões, a DIG abortou a operação porque o criminoso usou três crianças como escudo. O chefe do Deinter explica que no Estado de São Paulo não existe local onde a Polícia esteja com medo ou proibida de entrar, mas que muitas vezes as operações são abortadas para não colocar em risco a vida de inocentes. "Aqui a casa tem dono, aqui quem manda é a Polícia, aqui a comunidade de bem é que determina o trabalho e não é qualquer marginal que vai proibir a Polícia de nada", disse Bueno. Segundo ele, o detido é um marginal de altíssima periculosidade e que atualmente comandava um centro de distribuição de droga da Baixada. "Esperamos que (a prisão) seja uma quebra na solução de continuidade no trafego nessa localidade", afirma Bueno. Agora, a Polícia está atenta para que nenhum outro criminoso assuma o posto de Carvalho no morro do São Bento.