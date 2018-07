Preso em SC suposto número um do Comando Vermelho Considerado o número um do Comando Vermelho (CV), Fábio Pinto dos Santos, o Fabinho do São João, foi preso ontem em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. A prisão do suspeito aconteceu quando ele negociava a compra de um carro em uma agência de automóveis. Os policiais da 20ª Distrito Policial (DP), do Rio de Janeiro, receberam apoio de agentes da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Santa Catarina. Fabinho do São João é acusado de ter participado da troca de tiros com agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Autos (DRFA) no final do mês de novembro, em Manguinhos, na capital fluminense. Na ocasião, cerca de seis policiais ficaram feridos e vários veículos foram alvejados. De acordo com a polícia, Fabinho do São João comanda o tráfico de entorpecentes em vários morros, entre eles Manguinhos, todos da mesma facção criminosa. Contra Fabinho estão expedidos oito mandados de prisão, inclusive pelo ataque aos policiais da DRFA. O suspeito deverá chegar no aeroporto Santo Dumont, no Rio, na tarde de hoje, segundo a polícia.